شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. التشهير بعدد من المواطنين المتورطين في إصدار شيكات بدون رصيد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

عاقبت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الأحد، مجموعة من المتورطين في إصدار شيكات بدون رصيد بالغرامة والتشهير.

ونشرت وزارة التجارة، قائمة بأسماء المُشهر بهم، كما نشرت الوزارة العقوبات المستحقة بحق كل منهم، كما في الصورة أدناه:

Advertisements