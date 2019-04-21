شكرا لقرائتكم خبر عن مواطن معمر يروي قصة لقائه بـ«المؤسس» والملك سعود ورحلته بحثاً عن العمل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

روى مواطن معمر يبلغ من العمر 105 أعوام، تفاصيل من حياته التقى خلالها بالملك عبدالعزيز والملك سعود – رحمهما الله – وقال إن أبناء جيله لم يعيشوا في أمن واستقرار ورخاء إلا بعد توحيد المملكة على يد المؤسس الملك الراحل عبدالعزيز آل سعود.

وقال المواطن “حجاب المطلق” الذي ولد عام 1335هـ في مدينة “جبة” الواقعة على بعد 103 كيلومترات شمال غرب حائل، إنهم عاشوا حالة من الجوع قبل توحيد المملكة اضطروا خلالها لأكل الجلود ونبق النخيل.

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وأضاف أن ضيق العيش دفعه في واحدة من المرات للسفر على قدميه لمدة أسبوع كامل من جبة وصولاً إلى عرعر، وذلك في سبيل البحث عن عمل، وكان حينها في الثلاثينيات من العمر، وقد كتب له التوفيق بالعمل في خط أنابيب النفط “التابلاين” عام 1368 تقريباً.

وأضاف أنه التقى الملك المؤسس في مدينة الطائف، كما التقى الملك سعود حينما كان ولياً للعهد، حيث كلفه الأخير بشراء الأضاحي لموسم الحج، مشيراً إلى أنه تسلم مبلغ 40 ريالاً في مشعر منى ليشتري بها تلك الأضاحي.

وعن رحلات الحج في ذلك الوقت، قال “المطلق” إنه سافر لأداء الحج من جبة إلى المشاعر المقدسة في رحلة مضنية استمرت لنحو شهر كامل، تخللها سير على الأقدام من جبة إلى حائل؛ ومن ثم التحق بالحملات المتجهة إلى مكة المكرمة باستخدام “اللواري”؛ وفقاً لـ”عكاظ”.

يُذكر أن المواطن “حجاب المطلق” تزوج بثلاث نساء، ورزق منهن بـ12 ولداً و8 بنات، وقد عمل في مجال الآثار والسياحة في جبل أم سنمان لمدة تزيد على 20 عاماً.