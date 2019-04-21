دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع وان بلس تعلن عن موعد عقد مؤتمر OnePlus 7 في 23 من أبريل ظهر على التقنية بلا حدود.

أكد Pete Lau الرئيس التنفيذي لشركة وان بلس في تصريحاته مؤخراً أن الشركة ستعلن عن موعد مؤتمرها القادم يوم 23 من أبريل، حيث من المتوقع أن تقدم الشركة كلاً من هاتفي OnePlus 7 وOnePlus 7 Pro خلال فعاليات المؤتمر.

نشر Pete Lau الرئيس التنفيذي لشركة وان بلس في حسابه على تويتر مؤخراً، خطط الشركة لتحديد موعد مؤتمر وان بلس القادم والإعلان عنه في 23 من أبريل، حيث تشير التوقعات إلى أن وان بلس ستقدم الإصدارات الجديدة من الهواتف المميزة خلال فعاليات هذا المؤتمر.

ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن شركة وان بلس ستقدم كلاً من هاتفي OnePlus 7 وOnePlus 7 Pro في مؤتمر يعقد في 14 من شهر مايو المقبل، كما تكشف الشركة أيضاً خلال هذا الحدث عن أول إصدارات الشركة التي تدعم شبكات الجيل الخامس.

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أيضاً من المقرر أن ينطلق الإصدار الرئيسي OnePlus 7 بتصميم بنتوء علوي في الشاشة يحاكي هاتف OnePlus 6T الذي أطلق من وان بلس خلال العام الماضي، بينما يأتي الإصدار الأعلى OnePlus 7 Pro بتصميم منبثق للكاميرة الأمامية مع شاشة مميزة بتصميم منحني من الحواف.

كما تشير التوقعات إلى أن هاتف OnePlus 7 Pro سيضم إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية بعكس الإصدار الرئيسي الذي يضم إعدادات مزدوجة لكاميرة الخلفية، كما يأتي بشاشة مميزة بجودة عرض QHD بلس بمعدل تحديث للإطارت 90HZ، إلى جانب مكبرات صوتية ستريو وبطارية بقدرة 4000 mAh، أيضاً من المتوقع أن يأتي النموذج الثاتي من هاتف Pro بميزة دعم شبكات الجيل الخامس.

المصدر

هذا الموضوع وان بلس تعلن عن موعد عقد مؤتمر OnePlus 7 في 23 من أبريل ظهر على التقنية بلا حدود.