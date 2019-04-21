شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط هجوم إرهابي على مركز مباحث الزلفي شمال الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات: أفادت أنباء عن تمكن رجال الأمن من إحباط هجوم إرهابي على مركز مباحث الزلفي شمال الرياض. Advertisements وأشارت الأنباء الأولية عن الهجوم بمقتل 4 مهاجمين، حسب العربية. سنوافيكم بالتفاصيل حال ورودها..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إحباط هجوم إرهابي على مركز مباحث الزلفي شمال الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.