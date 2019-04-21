مقتل 4 جنود أتراك في اشتباكات مع "الكردستاني"

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محمد عثمان - الرياض - أنقرة - رويترز - | منذ 9 ساعات في 20 أبريل 2019 - اخر تحديث في 20 أبريل 2019 / 19:06

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 4 جنود الجمعة، في اشتباكات مع "حزب العمال الكردستاني" قرب الحدود مع العراق.



وأفادت وكالة "دمير أوران" للأنباء بأن قاعدة عسكرية تعرّضت لهجوم في إقليم هكاري جنوب شرقي تركيا، ما دفع الجيش التركي إلى شنّ عملية عسكرية "واسعة". وأفادت وكالة "دمير أوران" للأنباء بأن قاعدة عسكرية تعرّضت لهجوم في إقليم هكاري جنوب شرقي تركيا، ما دفع الجيش التركي إلى شنّ عملية عسكرية "واسعة". وأشارت الوزارة الى "مقتل جنديَين في إطار العمليات الجارية في منطقة الحدود التركية – العراقية، في اشتباكات مع الإرهابيين، على رغم كل الجهود التي بُذلت لإنقاذهما". وأدت الاشتباكات الى مقتل 4 جنود وجرح 6 آخرين.



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