دبي - بواسطة محمد فارس هذا الموضوع مقطع فيديو يكشف عن تصميم هاتف Mate 20 X 5G المرتقب ظهر على التقنية بلا حدود.

أشارت التسريبات خلال الفترة الماضية إلى خطط العملاق الصيني هواوي لإطلاق اثنان من الهواتف الذكية التي تدعم شبكات الجيل الخامس، و هاتف Mate 20 X 5G هو أحد إصدارات هواوي التي كشف عنها بالفعل في مقطع فيديو مؤخراً.

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رصد مقطع الفيديو الجديد في قناة Zing Gadget على اليوتيوب، حيث يكشف مقطع الفيديو عن هاتف Mate 20 X 5G من أكثر من زاوية، مع شعار 5G الذي يظهر في الجهة الخلفية من تصميم الهاتف.

وتشير التسريبات إلى أن هذا الإصدار من هاتف Mate 20 X 5G يأتي باثنان من المواصفات المختلفة عن هاتف Mate 20X، حيث يضم بطارية بحجم أصغر بقدرة 4200 mAh، مع ميزة الشحن السريع وشاحن بقدرة 40W.

ويدعم تقنية شبكات الجيل الخامس في الهاتف شريحة مودم Balong 5000 وهي الشريحة ذاتها المستخدمة في هاتف Mate X، كما يعمل الهاتف برقاقة معالج Kirin 980.

أيضاً يضم هاتف Mate 20 X 5G شاشة بحجم 7.2 إنش، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، كما تشير التوقعات إلى خطط هواوي لإطلاق الإصدارات الجديدة من الهواتف التي تدعم شبكات الجيل الخامس في النصف الثاني من عام 2019.

المصدر

هذا الموضوع مقطع فيديو يكشف عن تصميم هاتف Mate 20 X 5G المرتقب ظهر على التقنية بلا حدود.