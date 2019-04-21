اليمن.. الهلال الأحمر التركي يوزع 2400 سلة غذائية بمأرب وأبين

عدن/ شكري حسين/ الخليج 365

وزعت جمعية الهلال الأحمر التركي، السبت، ألفين و400 سلة غذائية، على النازحين بمحافظتي مأرب وأبين شرقي وجنوبي اليمن.

جاء ذلك وفق ما صرح به لمراسل "الخليج 365" مندوب جمعية الهلال الأحمر التركي في اليمن محمد الحمادي.

وأوضح "الحمادي" أن الجمعية وزعت اليوم ألفاً و400 سلة غذائية في محافظة مأرب وألفاً في محافظة أبين.

ولفت إلى أن المساعدات التي تم توزيعها بمدرسة "أقرأ" بمحافظة مأرب على نازحين من محافظات صنعاء وإب (وسط) وريمة (شمال)، فيما وزعت المساعدات في أبين على نازحي محافظة الحديدة (غرب).

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وأشار إلى أن الهلال التركي دشن الخميس، توزيع 11 ألف سلة على النازحين والأسر الأشد فقراً وطلبة علوم القرآن في 6 محافظات يمنية هي مأرب وحضرموت (شرق) وأبين ولحج وعدن (جنوب) وتعز (جنوب غرب).

وقال "هذه المساعدات تندرج في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة والشعب التركي في مساعدة إخوانه في اليمن، جراء الظروف الإنسانية الصعبة التي يعانونها منذ اندلاع المعارك في البلد قبل 5 أعوام".

وفي مارس/ أذار الماضي، وزعت جمعية الهلال التركي نحو 8 آلاف سلة غذائية على النازحين وحفظة القرآن الكريم ومعلمي وطلبة العلوم الإسلامية في محافظتي مأرب (شرق) والجوف (شمال)

ويشهد اليمن، منذ نحو 5 سنوات، حربا بين القوات الموالية للحكومة من جهة، ومسلحي جماعة "الحوثي"، والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ سبتمبر/أيلول 2014.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.