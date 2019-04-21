الاتحاد الأفريقى : نتفهم الثورة الشعبية بالسودان والدور الأساسى للقوات المسلحة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسي فكي إن السودان يعتبر دولة محورية في قارة أفريقيا وإن الاتحاد الأفريقي يتفهم الثورة الشعبية التي تجري في السودان والدور الأساسي الذي لعبته القوات المسلحة.
جاء ذلك خلال لقائه برئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي الفريق أول ركن عمر زين العابدين ، اليوم السبت بالقصر الجمهوري بالخرطوم ، بحضور الفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب عضو المجلس.
وأشار فكي إلى أهمية بذل الجهود لتقريب وجهات النظر ، مؤكداً أن التوافق بين الأطراف السياسية السودانية على مرحلة انتقالية يعد أمراً أساسياً.
من جانبه ، أوضح رئيس اللجنة السياسية أن مهمة المجلس العسكري الانتقالي توفير المناخ لتولي القوى السياسية الحكم بالبلاد بطريقة سلمية وديمقراطية.
وتطرق اللقاء إلى دور الاتحاد الأفريقي في مساعدة السودان لتمكينه من عبور هذه المرحلة المهمة من تاريخه السياسي.
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