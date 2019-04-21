اغتيال قائد في الجيش اليمني بمآرب

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن مسلحين مجهولين نصبوا كمينا للقيادي في المنطقة العسكرية الثالثة العميد محمد صالح سعيد شرهان، أثناء مروره بسيارته في منطقة صحراوية بمحافظة مآرب، ما أدى إلى مقتله.
وأضاف أن العميد شرهان كان في طريقه إلى مدينة مآرب، قادماً من معسكر رويك التابع لقوات التحالف العربي شرق مارب بمحاذاة محافظة الجوف.
يتبع….
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