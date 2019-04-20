التحالف يغير على مخزن طائرات بلا طيار تابعة للحوثيين

اسماء السيد - الرياض: شن التحالف العسكري بقيادة السعوديّة في اليمن غارة فجر السبت قال إنها استهدفت "كهفا لتخزين الطائرات بدون طيار" التابعة للمتمردين الحوثيين، في أحد معسكرات الحرس الجمهوري بدار الرئاسة في العاصمة اليمنية صنعاء.
وقال المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إن التحالف قام ب "تدمير هدف عسكري مشروع، عبارة عن كهف تستخدمه الميليشيا الحوثية الإرهابية لتخزين الطائرات بدون طيار لغرض تنفيذ العمليات الإرهابية".
وبحسب البيان فإن الهدف يقع في أحد معسكرات الحرس الجمهوري سابقاً في محيط دار الرئاسة".
وأكد التحالف أن العملية امتداد لعمليات سابقة "لاستهداف وتدمير الشبكة الخاصة بالقدرات والمرافق اللوجستية للطائرات بدون طيار".
شن المتمردون الحوثيون هجوما في كانون الثاني/يناير الماضي بطائرة دون طيار استهدف عرضا عسكريا في قاعدة العند الجوية اليمنية، أكبر قاعدة في البلاد ما أدى إلى مقتل رئيس الاستخبارات العسكرية في القوات اليمنية الموالية للحكومة ونائب رئيس هيئة الأركان اليمني.
ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، حربا منذ 2014 بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، والقوات الموالية للرئيس المعترف به عبد ربه منصور هادي، تصاعدت في آذار/مارس 2015 مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري دعما للقوات الحكومية.
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