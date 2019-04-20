الأردن.. مهرجان للألعاب التركية التقليدية

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

ينظم معهد "يونس إمرة" الثقافي التركي بالعاصمة الأردنية عمان، السبت، مهرجان للألعاب التركية التقليدية للأطفال.

ويستمر المهرجان يومين، بالتزامن مع إقامته في 6 دول أخرى، بينها دولتان عربيتان هما الأردن وقطر.



ويقيم المعهد فعاليات المهرجان في النادي الأهلي (رياضي)، بمشاركة وزارة الرياضة والشباب التركية، وجامعة أنقرة، ومركز بحوث ثقافة الأطفال، ومتحف الأطفال في أنقرة، بالتعاون مع جمعية الصداقة الأردنية التركية.

وفي حديث للأناضول، قال مدير المعهد بالأردن، جنكيز إر أوغلو، إن الفئة المستهدفة للمهرجان، الأطفال من الأعمار بين 6 إلى 14 سنة.

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وأوضح أن الهدف من المهرجان "تعليم الأطفال الألعاب التقليدية التركية، وتخليصهم من الألعاب الإلكترونية التي يستخدمونها".

وأفاد أنه ضمن فعاليات المهرجان، "تنظيم ورش عمل لحل ألغاز، وتعلم العزف على آلة الدّف، وصناعة الدمى، والطائرات الورقية، إضافة إلى لعبة البيض والملعقة".

بدورها، قالت رئيسة جمعية الصداقة الأردنية التركية، منار البلبيسي، إن الجمعية شاركت في تنظيم المهرجان بالتنسيق مع معهد "يونس إمرة" من خلال تأمين مكان المهرجان (النادي الأهلي) والترويج له.

بينما لفتت ممثلة جامعة أنقرة في المهرجان "موجا أرتار"، في حديثها للأناضول إلى أن الأطفال تأثروا بالألعاب الألكترونية، ومن ثم اختاروا لهم 12 لعبة تقليدية لتخفيف هذا التأثير عليهم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.