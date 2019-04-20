سوريا.. مقتل 35 من جنود النظام في كمين لداعش ببادية حمص

أنقرة/ الخليج 365

قتل 35 من جنود نظام بشار الأسد في كمين لعناصر تنظيم داعش الإرهابي، السبت، ببادية محافظة حمص بسوريا.

وأفادت مصادر محلية، أن عناصر التنظيم اشتبكت مع قوات النظام المؤلفة من الجيش، والمجموعات الإرهابية المدعومة إيرانيا، في منطقة صحرواية بمحافظة حمص.

ولفتت إلى أن عناصر داعش التي تتبع أسلوب الكر والفر، أوقعت قوات النظام التي تقوم بعملية في المنطقة، بكمين.

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وعقب وقوع اشباكات عنيفة بين الجانبين، هرعت المجموعات الإرهابية المدعومة إيرانيا، لدعم جنود النظام.

وذكرت المصادر أن الاشتباكات أدت لمقتل 35 من جنود النظام، فضلا عن إصابة العشرات بجروح.

ويواصل تنظيم داعش الإرهابي، وجوده فقط في منطقة صحرواية تحاصرها قوات النظام، بمحافظة حمص، عقب إخراجه من شرق الفرات، من قبل تنظيم ي ب ك/بي كا كا الإرهابي، الذي تدعمه الولايات المتحدة.

ويتوزع عناصر داعش في الصحراء، على شكل مجموعات مشتتة، ويقدر عددهم بنحو 1500 إرهابي، ممن تم إجلاؤهم من الرقة ودير الزور، سابقا، من قبل ي ب ك/ بي كا كا، ونظام الأسد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.