تزامنًا مع «الاختبارات النهائية».. تحذير مهم من «النيابة العامة» للطلاب

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حذرت النيابة العامة – عبر حسابها بموقع تويتر – أولياء أمور الطلاب من المواطنين والمقيمين من تورط أبنائهم في تعاطي المخدرات خلال فترة الاختبارات. Advertisements وأوضحت النيابة العامة أن الاختبارات فترة خصبة للمخدرات بزعم كاذب أنها تنشط الذاكرة والفهم بقصد الإيقاع في براثن المخدرات وإدمانه، ونصحت أولياء الأمور بالانتباه في ضوء أحكام نظام مكافحة المخدرات، مرفقة (إنفوجراف) يوضح الأحكام والعقوبات.

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