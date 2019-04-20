انت الان تتابع إصابة 46 فلسطينيًا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أصيب 46 مواطنا بجروح بينهم 37 بالرصاص الحي، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، أمس الجمعة، جراء قمع الجيش الإسرائيلي لمسيرات على الحدود الشرقية لقطاع غزة. ونقلت وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية عن الهلال الأحمر الفلسطيني ومستشفيات القطاع، أن من بين المصابين الـ46 خمسة مسعفين وأربعة صحفيين، إضافة لإصابة طفل بقنبلة غاز في رأسه وحالته وصفت بالخطيرة، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، إثر مهاجمة الجيش المشاركين في مسيرة سلمية شرق مخيم البريج، بحسب "روسيا اليوم".

وأشارت الوكالة إلى إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقه الجنود على المشاركين في مسيرة جماهيرية قرب موقع "ملكة" العسكري الإسرائيلي شرق مدينة غزة.وأوردت "وفا" أن القوات الإسرائيلية هاجمت كذلك المواطنين المشاركين في المسيرات السلمية شرق بلدة جباليا شمال القطاع وشرق مدينتي

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