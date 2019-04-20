صحف الإمارات: مجلس مدني في السودان غدا

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الصحف تناولت طلب مئات الآلاف من المحتجين بالعاصمة الجزائرية بإلغاء الانتخابات الرئاسية، التي اعتبروها غير شرعية، باعتبار أنها جاءت بإمضاء رئيس الدولة المرفوض شعبياً

أبرزت مانشيتات صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم السبت، تطورات الأوضاع في السودان والجزائر، كما تناولت استفتاء التعديلات الدستورية في مصر الذي ينطلق اليوم، بالإضافة إلى استعراض العديد من الموضوعات والقضايا الأخرى. تحت عنوان "قادة التغيير يعلنون غداً مجلساً سيادياً للسودان"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن آلاف المتظاهرين السودانيين احتشدوا خارج مقر القيادة العامة للجيش السوداني أمس، للضغط على المجلس العسكري الانتقالي لتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، فيما أعلن قادة الحركة الاحتجاجية في السودان، أمس، نيتهم الكشف غداً الأحد، عن تشكيلة مجلس سيادي مدني.

ويرغب قادة الحركة في أن يحل المجلس المدني محل المجلس العسكري الحاكم، وذلك في وقت تواصل الاعتصام خارج مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم. وأوضحت صحيفة "الإمارات اليوم" أن مختلف المدن شهدت مسيرات مطالبة بإصلاح الخدمة المدنية، وحل النقابات العمالية وإعادة تشكيلها. كما سارت التظاهرات في ولايات شمال كردفان

ويرغب قادة الحركة في أن يحل المجلس المدني محل المجلس العسكري الحاكم، وذلك في وقت تواصل الاعتصام خارج مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم. وأوضحت صحيفة "الإمارات اليوم" أن مختلف المدن شهدت مسيرات مطالبة بإصلاح الخدمة المدنية، وحل النقابات العمالية وإعادة تشكيلها. كما سارت التظاهرات في ولايات شمال كردفان والنيل الأزرق والفاشر، وبورتسودان.

كانت قوى الحرية والتغيير السودانية قد دعت لأداء صلاة الجمعة داخل الميدان في ساحة الاعتصام، معلنة أن شيوخاً يؤيدون الحراك سيؤمون الصلاة، ويلقون خطبة الجمعة لجموع المعتصمين. صحيفة "الاتحاد" كشفت عن إصدار رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أمس، قرارات بإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم. وبموجب القرارات التي أصدرها المجلس العسكري، تم إعفاء عبد الماجد هارون من منصبه كوكيل لوزارة الإعلام والاتصالات، والمهندس حسب النبي موسي محمد من منصبه كوكيل لوزارة الموارد المائية والكهرباء، والدكتور زين العابدين عباس محمد الفحل من منصب الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم. والقرارات الأخيرة استمرار لسلسلة إجراءات المجلس العسكري الانتقالي الذي يقود السودان بعد عزل الرئيس عمر البشير. وفي وقت سابق، أصدر المجلس العسكري الانتقالي، قراراً بإعفاء وزير الخارجية المكلف بدر الدين عبد الله محمد أحمد من منصب وكيل وزارة الخارجية.

وبالانتقال إلى الجزائر، تناولت صحيفة "الإمارات اليوم" طلب مئات الآلاف من المحتجين بالعاصمة الجزائرية بإلغاء الانتخابات الرئاسية، التي اعتبروها غير شرعية، باعتبار أنها جاءت بإمضاء رئيس الدولة المرفوض شعبياً عبد القادر بن صالح. Advertisements وذكرت صحيفة "الوطن" أن حشودا ضخمة من الجزائريين تظاهرت بالعاصمة، للجمعة التاسعة على التوالي، بعدما شجعتهم التنازلات التي حصلوا عليها منذ بداية حركتهم الاحتجاجية، رافضين العملية الانتقالية، التي أعلنت بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، بعدما شجعتهم التنازلات التي حصلوا عليها منذ بداية حركتهم الاحتجاجية وسط تصميم على انتزاع المزيد.

ومنذ 22 فبراير الماضي، يتظاهر الجزائريون بالملايين في شوارع مدن البلاد، وقد نجحوا في دفع عبد العزيز بوتفليقة إلى التخلي عن ولاية رئاسية ثانية بعد حكم دام 22 عاماً بلا منازع، ثم إلى إلغاء الاقتراع الرئاسي الذي كان مقرراً في 18 أبريل الجاري وأخيراً إلى مغادرة السلطة. وقدمت السلطات تنازلاً جديداً لمطالب الشارع هذا الأسبوع تمثل بتغيير رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز الذي كان أحد "الباءات الثلاثة" من المحيط المقرب لعبد العزيز بوتفليقة، الذين يطالب المحتجون باستقالته، والشخصيتان الأخريان هما رئيس الدولة الانتقالي عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي. وحول الأوضاع في ليبيا، ذكرت "الاتحاد" تحت عنوان "الجيش الليبي ينتظر الأوامر لاقتحام وسط طرابلس"، أن قائدا عسكريا ليبيا كشف عن أن قوات الجيش الليبي تسيطر على أكثر من نصف مدينة عين زارة جنوبي طرابلس، مؤكداً أن القوات المسلحة تواجه أخطر الإرهابيين وقادة الميليشيات المسلحة في محور القتال الأشرس بضواحي العاصمة الليبية.

وأكد اللواء فوزي المنصوري قائد غرفة عمليات الخليج العسكرية التابع لقيادة الجيش الليبي، قائد محور عين زارة في معركة تحرير طرابلس، في تصريحات خاصة للاتحاد من محاور القتال في طرابلس، أن قواته تتقدم بخطى ثابتة للسيطرة على مدينة عين زارة التي تعد أقرب المناطق لقلب العاصمة الليبية، مشيراً إلى أن القوات المسلحة تنظم صفوفها في محاور القتال الثمانية وتنتظر الأوامر لاقتحام قلب طرابلس. وأفادت "الخليج" بأن البيت الأبيض الأمريكي أعلن أمس الجمعة، أن الرئيس ترامب تحدث الأسبوع المنصرم مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير حفتر، الذي وصفه البيت الأبيض بأنه "رجل ليبيا القوي"، لبحث جهود مكافحة الإرهاب، وتحقيق السلام في الدولة العربية الواقعة في شمال إفريقيا.

وجاء في البيان أن الرئيس اعترف بالدور المهم للمشير خليفة حفتر في محاربة الإرهاب وتأمين موارد النفط الليبية، وأن الاثنين ناقشا رؤية مشتركة لانتقال ليبيا إلى نظام سياسي مستقر وديمقراطي. إلى جانب ذلك، أخفق مجلس الأمن الدولي في اجتماع عقد أول من أمس الخميس لبحث الوضع في ليبيا، في التوصل إلى استراتيجية واضحة لمطالبة المتحاربين بوقف سريع لإطلاق النار، بينما تعارض الولايات المتحدة وروسيا مشروع قرار بريطاني، كما قال دبلوماسيون. وقد عارض هذان البلدان نشر بيان لمجلس الأمن في هذا الخصوص، حسب المصادر عينها.

تناولت الصحف الاستفتاء على تعديل الدستور المصري، وذكرت "الاتحاد" تحت عنوان "قطار الاستفتاء على التعديلات الدستورية ينطلق اليوم في مصر"، أن المصريين يبدأون اليوم التصويت في الاستفتاء على تعديل مواد الدستور المصري لمدة 3 أيام، بعد انطلاق عملية التصويت أمس للمصريين في الخارج. وتشمل التعديلات الدستورية تمديد فترة ولاية رئيس الجمهورية إلى ست سنوات، والسماح لرئيس الجمهورية الحالي بالترشح لفترة جديدة مدتها ست سنوات أخرى تنتهي في 2030، وكذلك مادة تجيز تعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، وتتضمن التعديلات مواد أخرى تتعلق بتعيين النائب العام وتمثيل الشباب والمرأة داخل مجلس النواب ودور واختصاصات مجلس الشيوخ.

ويحق لنحو 55 مليون شخص من إجمالي عدد سكان مصر البالغ نحو 100 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء.

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