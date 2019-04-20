السفارة السعودية في جورجيا تؤكد سريان جوازي سفر مواطنتين سعوديتين

اسماء السيد - تبليسي: أكدت السفارة السعودية لدى جورجيا أن جوازي سفر المواطنتين "مها ووفاء" اللتين تقيمان حاليًا في جورجيا ساريا المفعول. وقالت السفارة في بيان لها: "إن أي مزاعم حالية بأن جوازي سفرهما قد ألغيا مزاعم غير صحيحة".

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