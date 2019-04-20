هزة_أرضية بقوة 4.4 درجات تضرب جنوب #إيران

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الخليج - د ب أ
ضرب زلزال بقوة 4.4 درجات علي مقياس ريختر صباح اليوم السبت مدينة دركهان التابعة لمحافظة هرمزكان جنوب ايران.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية(إرنا) نقلا عن مؤسسة الجيوفيزياء التابعة لجامعة طهران أن الزلزال وقع على عمق 11 كيلومترا تحت الأرض، ولم ترد أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.
يذكر أن إيران تتعرض لزلازل نظرا لأنها تقع فوق منطقة فوالق رئيسية، كان أكثرها دموية زلزالا، ضرب محافظتي جيلان وزانجان شمال غربي إيران في عام 1990وبلغت قوته 7.7 درجات على مقياس ريختر واسفر عن مقتل 37 ألف شخص واصابة 100 ألف آخرين.
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