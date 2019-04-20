وفاة "مفاجئة" لقائد القوة الأممية في الجولان

دبي - بواسطة محمد فارس © Other-UN.ORG لم تعرف أسباب وفاة قائد قوات أندوف

وقالت المنظّمة في بيان إنّ "الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو غوتيريش يشعر بحزن عميق لوفاة الجنرال فرانسيس فيب-سانزيري فجأةً".

وأضاف البيان أنّ الراحل "كانت مسيرته المهنية وقيادته مثاليتين في خدمة حفظ السلام في الأمم المتّحدة".

والجنرال المولود في العام 1957 هو زوج وأب لولدين ويرأس أندوف منذ أكتوبر 2017، وقد عمل في بعثات السلام الأمميّة في كل من سوريا ولبنان ورواندا وليبيريا وسيراليون.

وأندوف المنتشرة في الجولان منذ 1974 لمراقبة فضّ الاشتباك بين القوات الإسرائيلية ونظيرتها السورية، هي قوة قوامها ألف عسكري من القبعات الزرقاء.

وتنتهي الولاية الحالية لهذه القوّة في يونيو المقبل، وتبلغ تكلفتها السنوية حوالي 60 مليون دولار.