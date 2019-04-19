اليمن... اغتيال مسؤول أمني بكمين في مدينة تعز

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القاهرة — سبوتنيك. قال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة تعز لوكالة "سبوتنيك" إن مسلحين أطلقوا النار على نائب ضابط الأمن والنظام في إدارة شرطة محافظة تعز النقيب محمود الحميدي، أثناء مروره على متن آلية للشرطة في عقبة مفرح بوادي المدام وسط مدينة تعز، بعد عودته من تنفيذ مهمة.
© REUTERS / KHALED ABDULLAH
يأتي ذلك، فيما أفشل الجيش اليمني هجوما لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) جنوب شرقي تعز.
وأفاد موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر"بأن "الحوثيين حاولوا مهاجمة مواقع الجيش في منطقتي الشقب بمديرية صبر الموادم، والأقروض بمديرية المسراخ".
وأكد:
"إحباط هجوم الحوثيين عقب معارك شاركت فيها مدفعية الجيش بقصف تعزيزات للمهاجمين وتكبيدهم قتلى وجرحى".
من جهة ثانية، ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" أن مقاتلي الجماعة صدوا زحفا واسعا لقوات الجيش في جبهة المفاليس بمديرية حيفان جنوب تعز، وألحقوا بها خسائر في الأرواح والعتاد.
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