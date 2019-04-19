شكرا لقرائتكم خبر عن شمال عسير يكتسي بالبرد.. والأمطار تشكل شلالات مذهلة (صور رائعة) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهدت مراكز بللحمر وبللسمر شمال مدينة أبها، اليوم الجمعة، هطول أمطار متفرقة ما بين غزيرة ومتوسطة، صاحبها كميات كثيرة من البرد، امتدت من قرى آل عزة وبيحان وعبالة ببللحمر، وصولاً إلى قرى آل عبيد وآل محيط والمضفاة ببللسمر.

واستوقفت الأجواء الماطرة والجبال المكسوة بالبياض أهالي المنطقة وعابري الطريق السياحي (أبها – الطائف) للاستمتاع بما شكلته الشلالات المنهمرة من أعالي الجبال لترسم لوحة جمالية بمشاهد الأمطار على مرتفعات المنطقة ومدرجاتها الزراعية.

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وتشهد المنطقة، منذ مطلع الأسبوع الماضي، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة سالت على إثرها الأودية والشعاب وارتوت بها الأرض، جعلها الله أمطار خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.