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شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يُخلي راكبة فرنسية تعرضت ساقها للكسر في عرض البحر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أخلتْ قوات حرس الحدود، اليوم الجمعة، راكبة فرنسية تعرضت ساقها للكسر على متن سفينة سياحية إيطالية في البحر الأحمر.
جاء ذلك في تغريدة عبر الحساب الرسمي لحرس الحدود بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، حيث تم تقديم الإسعافات اللازمة ونقلها لتلقي العلاج اللازم.
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