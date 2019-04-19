جيش الاحتلال يقمع مسيرات العودة شرقي غزة

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أُصيب 12 فلسطينيًّا، اليوم الجمعة، بجراح مختلفة، جراء اعتداء جيش الاحتلال الإسرائيلي، على المشاركين في مسيرات العودة، شرقي قطاع غزة.

ونقلت وكالة "الأناضول" عن وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، قولها إنّ 12 فلسطينيًّا أصيبوا بجراح مختلفة جراء استهدافهم من قبل القوات الإسرائيلية شرقي قطاع غزة.

وشارك فلسطينيون، اليوم الجمعة، في مسيرات العودة الأسبوعية التي تُنظم قرب السياج الحدودي الفاصل بين شرقي قطاع غزة وإسرائيل، منذ نهاية مارس 2018.

ويقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي تلك المسيرات السلمية بعنف، ما أسفر عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وإصابة الآلاف بجراح مختلفة.

في شأنٍ آخر، أقرّ البرلمان البرتغالي، قرارين لصالح فلسطين، اليوم، فيما يتعلق بالأسرى واعتداءات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

Advertisements

وأكد البرلمان البرتغالي تضامنه مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وضرورة الإفراج عن الأطفال الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل.

وشدد كذلك على الالتزامات التي يتعين على جميع الدول الامتثال لها بموجب القانون الدولي الإنساني، وتحديدا اتفاقية جنيف الرابعة واتفاقية مناهضة التعذيب.

كما صوَّت البرلمان على مشروع تقدم به حزب الخضر البرتغالي لإدانة "قمع المواطنين الفلسطينيين من قبل السلطات الإسرائيلية".

وكان الحزب الشيوعي البرتغالي قد تقدم بمشروع تضامن مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، وتم التصويت عليه وإقراره في البرلمان بأصوات الحزب الشيوعي، والحزب الاشتراكي، وكتلة اليسار، وحزب الخضر، وحزب "الأشخاص والحيوانات والطبيعة".