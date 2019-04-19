دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

توفر بعض التطبيقات متصفحات صغيرة مضمنة فيها تستخدم لإجراء بعض المهام مثل تسجيل الدخول في حساب ما لاستخدامه مع التطبيق، لكن هذه المتصفحات المضمنة قد تكون عرضة لعمليات الاستغلال الخاطئ عبر البرمجيات الخبيثة ما يسمح للقراصنة بسرقة حسابات المستخدمين، ومنعاً لهذا الأمر فإن قوقل ستبدأ بمنع المتصفحات المضمنة من الدخول لحسابات المستخدمين بدءاً من يونيو المقبل.

يمكن للقراصنة اعتراض الاتصال ما بين المستخدم وقوقل بالتالي سرقة بيانات الدخول الخاصة به واستخدام المتصفحات المضمنة في التطبيقات لاختراق الحسابات وسرقة محتوياتها أو استغلاها في نشر البرمجيات الخبيثة مثل إرسال بريد إلكتروني لأصدقاء الضحية من حسابه الشخصي.

خلال السنوات الماضية أجرت قوقل الكثير من التعديلات لإضافة المزيد من الأمان لعمليات الدخول عبر المتصفحات المضمنة. كان آخر تلك التعديلات ميزة تقييم الخطر حيث تم طلب تفعيل تقنية الجافاسكربت عند الدخول لحساب المستخدم.

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خلاصة الأمر، قريباً لو أردت الدخول إلى حساب قوقل عبر تطبيق ما، فإنه سيتوجب عليك فتح متصفح ويب خارجي مثل كروم أو فايرفوكس أو سفاري أو أي متصفح آخر للدخول إلى حسابك، هذا يعني خطوات إضافية لكنه أفضل من الناحية الأمنية.

بالطبع يتوجب على مطوري التطبيقات التي تعتمد على المتصفحات الداخلية المضمنة فيها إجراء تعديلات تخص توثيق هوية المستخدم OAuth عبر المتصفح الخارج.

التدوينة قوقل ستمنع المتصفحات المضمنة في التطبيقات من الدخول لحساباتها ظهرت أولاً على عالم التقنية.