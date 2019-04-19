دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

عادة تأتي حواسب كروم بوك المحمولة بقياسات صغيرة، لكن HP أطلقت أول حاسب كروم بوك لديها بالقياس التقليدي الكبير 15 بوصة ليقدم معادلة أفضل جودة بأفضل سعر مع القياس المناسب لمعظم مستخدمي حواسب ويندوز المحمولة.

حاسب HP الجديد يأتي بقياس 15.6 بوصة مع شاشة IPS مضاءة من الخلف وتدعم اللمس مع لوحة مفاتيح كاملة مع الأرقام على جانبها بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 64 غيغابايت.

على مستوى الذاكرة العشوائية يبدأ الحاسب مع 4 غيغابايت ولديه بطاقة رسوميات مدمجة من إنتل 610 وبطارية تكفيه للعمل لمدة 13 ساعة.

دعمت HP حاسبها بكاميرا بزاوية عريضة مع مايكروفون مزدوج وسماعات Bang & Olufsen.

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الحاسب سيباع بسعر 449 دولار، ومع دفع المزيد من المال يمكنك الحصول على ذاكرة تخزين مضاعفة ومعالجات إنتل Core i5. ويتوفر للشراء من موقعها اليوم بلوني الأزرق والفضي.

يذكر أن أسوس وآيسر ولينوفو كلها لديها حواسب كروم بوك بقياس 15 بوصة وهذا يتيح خيارات أكبر أمام من يرغب الانتقال إلى نظام كروم.

تأمل HP أن يكون هذا الحاسب بديل مناسب لحواسب ويندوز لكنه يعمل بنظام التشغيل كروم وذلك لمن يود الانتقال إليه بدون أن يفقد فعالية العمل الرائعة مع الحواسب الكبيرة.

التدوينة HP تطلق أول كروم بوك من قياس 15 بوصة ظهرت أولاً على عالم التقنية.