دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة فيسبوك وضعت كلمات مرور لملايين حسابات إنستقرام في ملف نصي

تقول الشركات التقنية بتشفير البيانات المهمة لمستخدميها بشكل مستمر لتفادي أي ضرر يحدث لهم، لكن ربما هذا ليس مع فيسبوك. فالشركة التي قالت أول أمس أنها رفعت 1.5 مليون بريد إلكتروني للمستخدمين على شبكتها الأم دون قصد، جاءت اليوم لتقول أن ملايين كلمات المرور لحسابات إنستقرام تم وضعها في ملف نصي مقروء.

وعللت الشركة هذا الخطأ الفادح بعدم وصول أي شخص لتلك الكلمات او حتى إحداث ضرر بها، لكن الحقيقة أن أي موظف كان يمكنه الوصول للكلمات والحصول على بيانات من المستخدمين وربما الاستفادة من الموضوع في أمور خارجية، هذا بدون ذكر إمكانية وصول أي مخترق للملف بكل سهولة ولن يكون وقتها بحاجة لفك تشفير البيانات لمعرفة كلمات المرور.

كانت فيسبوك قد نشرت الشهر الماضي أن هناك عدة آلاف من المستخدمين تعرضوا لتسريب كلمات المرور، لكنها عادت وحدثت الخبر لتتحدث فيه عن ملايين هذه المرة.

التدوينة فيسبوك وضعت كلمات مرور لملايين حسابات إنستقرام في ملف نصي ظهرت أولاً على عالم التقنية.