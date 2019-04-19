تقول الشركات التقنية بتشفير البيانات المهمة لمستخدميها بشكل مستمر لتفادي أي ضرر يحدث لهم، لكن ربما هذا ليس مع فيسبوك. فالشركة التي قالت أول أمس أنها رفعت 1.5 مليون بريد إلكتروني للمستخدمين على شبكتها الأم دون قصد، جاءت اليوم لتقول أن ملايين كلمات المرور لحسابات إنستقرام تم وضعها في ملف نصي مقروء.
وعللت الشركة هذا الخطأ الفادح بعدم وصول أي شخص لتلك الكلمات او حتى إحداث ضرر بها، لكن الحقيقة أن أي موظف كان يمكنه الوصول للكلمات والحصول على بيانات من المستخدمين وربما الاستفادة من الموضوع في أمور خارجية، هذا بدون ذكر إمكانية وصول أي مخترق للملف بكل سهولة ولن يكون وقتها بحاجة لفك تشفير البيانات لمعرفة كلمات المرور.
كانت فيسبوك قد نشرت الشهر الماضي أن هناك عدة آلاف من المستخدمين تعرضوا لتسريب كلمات المرور، لكنها عادت وحدثت الخبر لتتحدث فيه عن ملايين هذه المرة.
التدوينة فيسبوك وضعت كلمات مرور لملايين حسابات إنستقرام في ملف نصي ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.