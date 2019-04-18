دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

وفقاً لموقع 5To9Mac فإن شركة آبل تعمل على إضافة تطبيق جديد لمتجرها يهتم بميزات التعقب ويدمج كلا تطبيقيها المختصين في هذا المجال وهما Find My Friends و Find My iPhone، حيث يعرف التطبيق الجديد باسم Green Touch داخل الشركة حسب التقرير الذي أشار إلى خضوعه للاختبار حالياً من قبل مهندسي آبل.

حيث من المخطط أن يدمج التطبيق الجديد مهام التطبيقات السابق ذكرها مع تطوير آلية العمل وخصوصاً من ناحية إيجاد الأيفون المستخدم، فسيحوي التطبيق ميزة جديدة باسم Find Network “إيجاد شبكة الاتصال” والتي بدورها تسمح بتعقب مكان الجهاز دون الحاجة لاتصاله بالشبكات الخليويّة أو الشبكات اللاسلكية الأخرى!

مع توفيره إمكانية مشاركته الموقع مع مستخدمي التطبيق الأخريين سواء على نطاق العائلة أو الأصدقاء كما يوفر إمكانية إرسال طلبات مشاركة الموقع، حيث يستطيع الأصدقاء الاستفادة من هذه الخاصية بتحديد منطقة جغرافية فيما بينهم بعد تسمح لهم بتلقي إشعار عند خروج أحدهم أو وصوله لتلك المنطقة، فيما يمكن مقارنة التطبيق بطريقة مشابهة لما هو عليه تطبيق Find My Phone.

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من جانب أخر تعمل الشركة أيضاً على توفير منتج مادي ليتم استخدامه لتعقب المقتنيات الشخصية للمستخدمين، فوفقاُ لمقربين من الشركة فإنها بصدد إنتاج مُتعقب يعرف داخلياً بالرمز “B389” سيعمل بطريقة مشابهة لميدالة التعقب Tile سيتم مقارنتها مع حساب iClould للمستخدم ليقوم باستقبال اشعاراً تنبيهاً في حال ابتعاده عن مكان تواجد الغرض المرفق المتعقب بما يحول دون نسيانه في أي من الأماكن العامة على سبيل المثال؛ مع امكانية تخصيص مناطق معينة يتم فيها تجاهل بند ارسال الاشعارات كالتواجد في المنزل أو المكتب.

فيما لم يذكر الموقع موعداً محدداً قد تطلق فيها آبل منتجها الجديد إلإ أن التوقعات تذهب بإتحاه سبتمبر المقبل في حدث الكشف عن آيفون 2019.

التدوينة آبل تعمل على تطبيق جديد يجمع ميزات تعقب متعددة وكذلك مُتعقب شخصي على شاكلة Tile ظهرت أولاً على عالم التقنية.