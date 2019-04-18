شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدين الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في باكستان والعاصمة الصومالية مقديشو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت السعودية الهجوم الإرهابي الذي وقع في إقليم بلوخستان جنوب غربي باكستان، والهجوم الإرهابي المزدوج الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفرا عن سقوط عدد من القتلى الجرحى.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس، أن مصدر مسئول بوزارة الخارجية أكد وقوف المملكة وتضامنها مع الدولتين ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.
وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي باكستان والصومال مع التمنيات للمصابين بالشفاء.
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