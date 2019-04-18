دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع أبل تواجه ضعف في مبيعات هواتف آيفون في الربع الثاني ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة أبل عن نتائجها المالية للربع الأول في شهر يناير الماضي، حيث كشفت الأرقام عن ضعف في مبيعات هواتف آيفون خلال موسم العطلة في 2018. وعلى الرغم من انه لا يزال هناك أسبوعين على صدور تقرير الربع الثاني، إلا أن المحللين يتوقعون أن تسير النتائج على نفس الاتجاه، نظرًا إلى أن الشركة قامت ببيع ما لا يزيد عن 45 مليون هاتف، أي أقل بنسبة 10٪ من العام الماضي.

فقد أصدرت OTR Global مذكرة جديدة، قائلة إن أبل شحنت ما بين 37 و 42 مليون هاتف آيفون، في حين يتوقع محللو Wall Street نتائج أفضل قليلاً، من 40 إلى 45 مليون هاتف. وقالت OTR إن السبب الرئيسي وراء ذلك هو ضعف الطلب على إصداري XR و XS.

ونظرًا إلى أن أبل قررت التوقف عن الإعلان عن عدد الأجهزة المباعة، فلن نعرف الأرقام الدقيقة، ولكن أرقام العائدات ستكون إرشادية للغاية.

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سيتم إصدار تقرير الربع الثاني في 30 أبريل وستظهر البيانات على صفحة أبل، وتشير الإرشادات المقدمة من الشركة إلى أن الإيرادات تتراوح بين 55 مليار دولار و 59 مليار دولار، أي أقل بقليل من 61 مليار دولار، الإيرادات التي وردت في الفترة من يناير إلى مارس 2018. ومن المفترض أن يتراوح الهامش الإجمالي بين 37٪ و 38٪، في حين أن نفقات التشغيل يمكن أن تصل إلى 8.6 دولار مليار.

المصدر

هذا الموضوع أبل تواجه ضعف في مبيعات هواتف آيفون في الربع الثاني ظهر على التقنية بلا حدود.