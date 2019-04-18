شكرا لقرائتكم خبر عن رويترز: وزارة الداخلية بحكومة السراج تتهم فرنسا بدعم حفتر وتوقف التعاون معها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهمت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المعترف بها دوليا فرنسا اليوم الخميس بدعم القائد العسكري خليفة حفتر وقالت إنها ستوقف التعاون مع باريس. وذكرت الوزارة التى مقرها طرابلس في بيان نقلته وكالة رويترز أنه سيتم وقف "أى تعامل مع الجانب الفرنسي في الاتفاقيات الأمنية الثنائية".

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