دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تسريبات مصورة تكشف عن تصميم وبعض مواصفات هاتف OnePlus 7 ظهر على التقنية بلا حدود.

تخطط شركة OnePlus لحدث خاص بها خلال الشهر المقبل، إذ سيتم الكشف عن هاتفي OnePlus 7 وOnePlus 7 Pro. وعلى الرغم من أن هذه ليست سوي شائعات غير مؤكدة، إلا أنها تبدو واقعية نظرًا إلى أن OnePlus عادةً ما تعلن عن هواتفها في الربيع أو الخريف.

ولقد تم بالفعل تسريب صور لهاتف OnePlus 7 Pro في شهر مارس الماضي، والآن، وفقًا لتقرير جديد، فقد تم تسريب صور تكشف عن هاتف OnePlus 7 القياسي. وعلى ما يبدو، فإن إصدار Pro فقط من الهاتف سوف يأتي بآلية الكاميرا الأمامية المنزلقة، في حين سيصل الإصدار القياسي على نفس نهج OnePlus 6T.

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وبالمقارنة مع OnePlus 6T، سيحتوي OnePlus 7 على فلاش LED على حدبة الكاميرا، والتي يزعم أيضًا أنها أكثر بروزًا. أما بالنسبة للكاميرا الأمامية، فسيتم وضعها على نتوء صغير في الجزء العلوي من الشاشة، والتي سيبلغ حجمها 6.2 بوصة.

المصدر

هذا الموضوع تسريبات مصورة تكشف عن تصميم وبعض مواصفات هاتف OnePlus 7 ظهر على التقنية بلا حدود.