شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 6 آخرين فى هجوم على منزل بجنوب مقديشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لقى 5 مدنيين على الأقل مصرعهم وأصيب 6 آخرون فى هجوم شنه مسلحون مجهولون، اليوم الخميس، على منزل بقرية كاوو جودى، بجنوب العاصمة الصومالية مقديشو.

وذكرت إذاعة "شابيلى" الصومالية أن القتلى ينتمون إلى عائلة واحدة، مشيرة إلى أن المصابين فى حالة حرجة من بينهم صبى صغير.

وأضافت الشبكة أنه لم يتبين بعد السبب وراء ارتكاب الهجوم، إلا أن مصادر أفادت بأن المسلحين استخدموا بنادق كلاشنيكوف فى تنفيذ الهجوم ثم لاذوا بالفرار إلى مكان غير معلوم.