مركز حمدان بن محمد يحتفل ب «حق الليلة» بعد غدٍ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحت رعاية كريمتي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة سلامة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخة شما بنت محمد بن راشد آل مكتوم، ينظم مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بعد غد، احتفالية بمناسبة «حق الليلة».

ومن خلال الاحتفالية، يلقي المركز الضوء على عادات تراثية متوارثة احتفاء بليلة النصف من شعبان وابتهاجاً بقرب رمضان.

وتدور فكرة الاحتفال بمناسبة «حق الليلة» هذا العام حول التواجد في «لاست إكزت الخوانيج» في دبي، على أن توزع الحلوى على الأطفال، وبالطريقة نفسها التي كانت متبعة في السابق.

Advertisements

وعلى غرار العام الماضي، يطلق المركز مجدداً الشخصيتين «عمير» و«غبيشة» بمناسبة احتفالات «حق الليلة».

وقالت هند بن دميثان القمزي، مدير إدارة الفعاليات في المركز، إنه منذ تأسيسه يسعى إلى التذكير بالإرث الاجتماعي للدولة، وذلك حفاظاً على العادات والتقاليد التي تجسد التنوع الثقافي في المجتمع الإماراتي.

وتابعت: «الاحتفال بمناسبة«حق الليلة» فكرة رائعة، ومع ذلك ينبغي علينا وضع متغيرات العصر في الاعتبار، فمع تطور العمران وصعوبة خروج الأطفال لجمع الحلوى، فإن التواجد في مواقع معينة خلال أوقات مختلفة في اليوم نفسه، له بالغ الأثر في ترسيخ القيم المجتمعية التي يسعى المركز لنقلها إلى الأجيال الصغيرة».

وأضافت: «تبقى الفكرة الأساسية من الاحتفال ترسيخ هذه القيم التي يسعى المركز لنقلها إلى الأجيال الناشئة، وتذكير أولياء الأمور والشباب بأهمية هذه العادات والقيم المجتمعية التي تسعى بمجملها إلى ترسيخ الهوية الوطنية لدى الأفراد وتعمق الروابط الأسرية».