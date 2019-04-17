مطعم إيطالي يقدم اللحم والدجاج والآيس كريم في طبق رئيسي لأول مرة

ينتظر عشاق ومحبو الآيس كريم مجموعة جديدة تقدم لأول مرة في مطعم il Gelato D’Essai بإيطاليا الذي يعد أول مطعم في العالم تعتمد قائمة طعامه على الآيس كريم.

ويقدم المطعم أنواعا مختلفة من الأطباق التي يدخل فيها الآيس كريم، منها، وفقا للعين الإخبارية.

طبق دجاج بالكاري مع آيس كريم جوز الهند.

خضراوات مشوية مع آيس كريم الزبادي.

سمك سالمون مع آيس كريم القهوة.

ويتخصص مطعم gelato d'Essai الفريد من نوعه في صناعة أطباق مالحة تعتمد بشكل رئيسي على الآيس كريم، واستغرق خروج المشروع للنور 5 سنوات من خلال 3 أصدقاء هم: جيبي سفيرا، أليسيو سكيوبا وماركو ميتساروما.

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وبحسب صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، اعتمدت الفكرة الأصلية لهذا المطعم على إعداد طبق لذيذ يبدأ من الآيس كريم دون تغيير خصائصه التقليدية على الإطلاق.

"دائماً ما كنت أرغب في البحث عن لقاء بين الطهي والآيس كريم دون تشويه"، بهذه الكلمات شرح جيبي سفيرا، أحد ملاك المطعم وصاحب أول متجر للآيس كريم في المنطقة كان يحمل اسم Strawberry Fields.

بمجرد الدخول للمطعم ستدرك أنك في مكان غير تقليدي، وبعد استقرارك على المنضدة سيأخذك ديكور المكان إلى سنوات مضت تذكرك بالأفلام والمسرحيات القديمة.

يقول "أليسيو": "المهندس المعماري صمم الغرفة الصغيرة للمطعم مكونة من 14 مقعداً فقط، وكأنها مشهد من أحد أفلام خمسينيات القرن الماضي، ولكن المثير حقاً أن هذا المكان يبدو كأنه من حقبة ماضية، ولكن مع مطبخ مستقبلي".

يتكون مطعم il Gelato D’Essai من 3 قاعات: صالة آيس كريم وكافيتريا ومطعم، ويتحول خلال الساعات المسائية إلى نقطة جذب لمحبي الآيس كريم، حيث يمكن للعملاء اختيار أطباق من القائمة مع تجربة مذاق مجانية لأطباق آيس كريم أخرى.