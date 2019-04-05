الخارجية تعلن عن توافر #وظائف شاغرة

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت وزارة الخارجية عن توفر عدد من الوظائف لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية.

وحول شروط التقدم، قالت وزارة الخارجية، إنه يشترط في المتقدم تضمين نموذج للسيرة الذاتية باللغتين العربية والإنجليزية، فيه اسم المرشح ورقم الجوال والبريد الإلكتروني، على أن يحتوي أيضًا على الشهادة الدراسية، واسم الجامعة التي تخرج فيها المتقدم للوظيفة، وتاريخ البدء والانتهاء، وشرح مختصر الرسالة العلمية في حال الحصول على دراسات عليا، أو أبرز ما تمّت دراسته.

وطالبت بضرورة كتابة الخبرات العملية في السيرة الذاتية على أن تشمل المسمّى الوظيفي الحالي واسم المدينة، وشرح لأبرز وأهم المهام التي قام بها المتقدم للوظيفة، مع عرض أي شهادات إضافية حصل عليها، وإرفاق صحيفة إضافية مستقلة تتضمن موجز للسيرة الذاتية، على أن تكون ملائمة للوظيفة الشاغرة التي يتقدم للحصول عليها.

Advertisements

وتحمل الوظائف الشاغرة لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المسميات التالية: « Procurement Officer (P3) 19081-FT»، و« Associate Conference Services Coordinator (P2) 19083-FT»، « Director (D1)19085 – FT».

وأوضحت «الخارجية»، أن إعلان تلك الوظائف يأتي إنفاذًا للتوجيهات الكريمة وحرصًا من الوزارة على إتاحة الفرصة للمواطنين السعوديين للعمل لدى هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية، مطالبة بزيارة الموقع الإلكتروني لمزيد من المعلومات حول شروط التقدم على الوظيفة.

ونوّهت إلى أن آخر موعد للتقديم هو 23 إبريل 2019م، مشيرة إلى ضرورة تزويد الوزارة بنسخة من التقديم على البريد الإلكتروني الخاص بالمكتب التنفيذي بوكالة الوزارة للشؤون الدولية المتعددة .