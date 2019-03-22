تتعرض لعبة PUBG للكثير من الانتقادات في الهند لاسيما بعد ارتباطها بعدة حالات وفاة أدت لحظرها في بعض المدن مؤقتاً، وهذا دفع اللعبة للبدء باختبار طريقة لتخفيف الإدمان المفرط عليها عبر تحديد ساعات اللعب اليومية المسموح بها.
وبحسب المصادر فإن اللعبة سترسل للمستخدم تنبيه بعد مضي 6 ساعات لعب خلال وإن دخل إليها مجدداً فإنها ستخبره بالتوقف عن العمل وتحديد الموعد التالي الذي يمكنه البدء باللعب فيها مجدداً.
وأيضاً تسأل اللعبة المستخدم عن عمره إن كان فوق 18 سنة أم لا لتغير شكل قيودها للاعبين الصغار.
بالطبع كل هذا مازال قيد الاختبار حيث نشر عدد من اللاعبين في الهند تغريدات على تويتر تظهر رسالة التنبيه، ولا نعرف إن كانت ستطبقه رسمياً أم لا، وكذلك إن كنا سنشهد امتداده إلى دول أخرى.
تحاول اللعبة بهذه الطريقة أن تثبت شيء من مسؤوليتها تجاه اللاعبين وأن تقوم بدورها لتخفيف إدمانهم على أمل أن يتم إزالة الحظر عنها في بعض المدن الهندية.
هل تكفيك 6 ساعات لعب يومية؟
التدوينة لعبة PUBG تختبر تحديد عدد ساعات اللعب اليومية ظهرت أولاً على عالم التقنية.
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