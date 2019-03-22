دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة مايكروسوفت تجلب مكافح الفيروسات Windows Defender إلى ماك

طرحت مايكروسوفت نظامها الخاص بمكافحة الفيروسات في ويندوز، Windows Defender، على نظام تشغيل ماك الذي تطوره نظيرتها آبل في سابقة جديدة، حيث يعتبر نظام أو تطبيق مكافحة الفايروسات الخاص بمايكروسوفت حكرًا على نظام تشغيلها ويندوز 10 ويأتي مثبت ضمن النظام.

وقامت الشركة بتغيير الاسم الكامل للنظام من Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP)، ليكون Microsoft Defender Advanced Threat Protection (ATP) وهذا طبيعي جدًا كوّن النظام سيعمل على نظام أخر غير ويندوز.

وتتيح مايكروسوفت نظام حمايتها لأصحاب الأعمال على نظام ماك، لكن لا يوجد أي معلومات حول إمكانية أو موعد وصول (ATP) إلى المستخدمين العاديين ليتسنى للجميع الاستفادة من الحماية التي يوفرها.

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التدوينة مايكروسوفت تجلب مكافح الفيروسات Windows Defender إلى ماك ظهرت أولاً على عالم التقنية.