- 1/2
- 2/2
طرحت مايكروسوفت نظامها الخاص بمكافحة الفيروسات في ويندوز، Windows Defender، على نظام تشغيل ماك الذي تطوره نظيرتها آبل في سابقة جديدة، حيث يعتبر نظام أو تطبيق مكافحة الفايروسات الخاص بمايكروسوفت حكرًا على نظام تشغيلها ويندوز 10 ويأتي مثبت ضمن النظام.
وقامت الشركة بتغيير الاسم الكامل للنظام من Windows Defender Advanced Threat Protection (ATP)، ليكون Microsoft Defender Advanced Threat Protection (ATP) وهذا طبيعي جدًا كوّن النظام سيعمل على نظام أخر غير ويندوز.
وتتيح مايكروسوفت نظام حمايتها لأصحاب الأعمال على نظام ماك، لكن لا يوجد أي معلومات حول إمكانية أو موعد وصول (ATP) إلى المستخدمين العاديين ليتسنى للجميع الاستفادة من الحماية التي يوفرها.
إعادة تشغيل الفيديو
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
التدوينة مايكروسوفت تجلب مكافح الفيروسات Windows Defender إلى ماك ظهرت أولاً على عالم التقنية.
كانت هذه تفاصيل خبر مايكروسوفت تجلب مكافح الفيروسات Windows Defender إلى ماك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.