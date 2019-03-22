شكرا لقرائتكم خبر عن توسك: الاتحاد الأوروبي يتمسك بموقفه من الجولان رغم تصريحات ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك اليوم الجمعة إن الاتحاد الأوروبي يتمسك بموقفه من هضبة الجولان رغم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاعتراف بسيادة إسرائيل على المنطقة التي استولت عليها في حرب 1967.

وقال توسك في مؤتمر صحفي تعليقا على تصريحات ترامب "موقف الاتحاد الأوربي معروف جيدا ولم يتغير". ولا يعترف الاتحاد الأوروبي بسيادة إسرائيل على الجولان.