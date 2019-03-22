شكرا لقرائتكم خبر عن جمال سائبة تتسبب في وفاة امرأة وإصابة 9 أشخاص بالطائف والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - الطائف:
أسفر حادث تصادم بين مركبتين تقل عائلتين، مساء أمس، عن إصابة 9 أشخاص وحالة وفاة، وذلك على طريق الحاذة باتجاه المدينة بما يبعد عن الطائف قرابة 190 كيلومتراً.
وفي التفاصيل، أوضح شادي بن عابد الثبيتي المتحدث باسم الهلال الأحمر بالطائف، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عن وجود حادث تصادم به عدة إصابات بسبب وجود جمال سائبة على الطريق، وذلك من عدة مصادر التي لم تعطِ الدقة في الموقع الصحيح؛ مما استدعى توجيه 8 فرق إسعافية وطلب الدعم من صحة الطائف بثلاث فرق بقيادة القائد الميداني أحمد الصخيري، وبمتابعة كريمة من محافظ الطائف سعد الميموني، ومتابعة مدير الإسعاف بالطائف عبدالله الحارثي.
وأضاف أنه عند تحديد الموقع الصحيح تمت مباشرة الفرق الإسعافية للموقع وفرز الحالات ومن ثم تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين، وتم نقل 9 حالات تفاوتت إصاباتهم من بسيطة إلى بليغة، وذلك إلى مستشفى الأمير سلطان العسكري، ومستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف، وحالة وفاة لامرأة، فيما رفضت خمس حالات الكشف والنقل إلى المستشفى.
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