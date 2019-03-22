شكرا لقرائتكم فنزويلا: اعتقال مساعد غوايدو ونائب معارض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - | منذ 17 ساعة في 21 مارس 2019 - اخر تحديث في 21 مارس 2019 / 18:32

كراكاس 21 مارس آذار (رويترز) - قال الفريق الإعلامي لزعيم المعارضة في فنزويلا خوان غوايدو إن عناصر من المخابرات اعتقلت رئيس مكتبه روبرتو ماريرو، والنائب المعارض سيرجيو فيرجارا. وكتب غوايدو" على "تويتر": "داهموا منزلي ماريرو وفيرجارا في كراكاس فجر اليوم الخميس"، ما يشير إلى أن الرئيس نيكولاس مادورو ربما يشنّ حملة قمع على المعارضة التي تتحدى حكمه. وتابع: "لا نعرف مكانهما. يجب إطلاق سراحهما على الفور".



وكان غوايدو أعلن في كانون الثاني (يناير) الماضي تنصيب نفسه رئيساً موقتاً للبلاد بموجب الدستور. وقال إن انتخابات 2018 التي أسفرت عن إعادة انتخاب مادورو مزورة. واعترفت به منذ ذلك الحين عشرات الدول الغربية رئيساً شرعياً للبلاد.

واتهم مادورو، الذي شهد اقتصاد فنزويلا في عهده انهياراً مأسوياً، غوايدو بأنه دمية في يد الولايات المتحدة وقال إنه يجب "تقديمه للعدالة"، لكن لم يصدر أمراً صريحاً باعتقاله.

ولم ترد وزارة الإعلام الفنزويلية على الفور على طلب للتعليق.