شكرا لقرائتكم خبر عن «فيس بوك» تعترف: كلمات سر ملايين الحسابات مكشوفة للعلن والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
اعترفت شركة فيس بوك، بأنها خزنت “مئات ملايين كلمات السر” بالخطأ على مدى سنوات في نص غير محمي أو مشفر، وبالتالي مكشوف للعلن.
وجاء هذا الكشف في بيان نشرته الشركة على موقعها الإلكتروني يوم الخميس.
وبالتالي فإن حفظ كلمات السرّ مستخدمي فيس بوك وانستقرام في خوادم الشركة الداخلية من دون أي حماية، يطال مئات الملايين من مستخدمي تطبيقات فيس بوك المتنوعة.
وفي البيان، قال نائب الرئيس لهندسة الأمن والسرية في فيس بوك بيدرو كاناهوياتي: “لا دليل لدينا حتى الساعة على إساءة استخدام كلمات السر من قبل الموظفين داخلياً”، منوهاً إلى أن “أحداً لم يطلع عليها خارج فيس بوك”، وستخطر الشركة المتضررين مباشرة.
وتابع إن “الشركة تقوم بإخفاء كلمات السر الخاصة بالمستخدمين عند إنشائهم للحساب، حتى لا يتمكن أي موظف من رؤيتها”. وأضاف أن “هذا ما لم يحصل في هذه الحالة”.
وتابع كاناهوياتي بالقول إن “هذه الكلمات السرية، لم تكن يوماً ظاهرة لأي أحد خارج الشركة، ولم نحصل على أي دليل حتى اليوم، بأنه قد تم الوصول إلى كلمات السر من قبل أي موظف بالشركة”.
كانت هذه تفاصيل خبر «فيس بوك» تعترف: كلمات سر ملايين الحسابات مكشوفة للعلن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.