ارتفاع حصيلة ضحايا عبارة الموصول إلى 100 غريق

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد ضحايا العبارة، التي غرقت في نهر دجلة بمدينة الموصل، إلى 100 مواطن، أغلبهم نساء وأطفال.
وأفادت الحكومة العراقية، أمس الخميس، بأن غالبية الغرقى من النساء، إذ بلغ عددهن 61 امرأة.
وشاركت فرق الدفاع المدني والقوات الأمنية، فضلا عن متطوعين، في انتشال جثث الضحايا، الذين كانوا في طريقهم إلى مدينة سياحية واقعة في غابات الموصل للمشاركة في احتفالات عيد النوروز.
وقالت إدارة جزيرة الموصل السياحية، في بيان في وقت سابق، إن "سبب غرق العبارة، هو انقطاع أحد الأسلاك المثبتة بأحد الأعمدة المسؤولة عن سحبها وتثبيتها".
من جانبه قال الرئيس العراقي، برهم صالح، إن حادثة غرق العبارة في الموصل التي راح ضحيتها عشرات النساء والأطفال والرجال، "لن تمر دون محاسبة عسيرة للمقصرين".
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