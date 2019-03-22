مسؤول عراقي للأناضول: ضحايا عبارة الموصل 103 قتلى

العراق / إبراهيم صالح، نازا محمد / الخليج 365

أعلن مجلس محافظة نينوى العراقية، الجمعة، وصول عدد ضحايا حادثة غرق العبّارة في نهر دجلة بمدينة الموصل (شمال) إلى 103 قتلى.

وقال عضو المجلس، غزوان الداوودي، للأناضول، إن "عدد الضحايا ارتفع إلى 103، فضلا عن قرابة 50 مفقودا".

وأضاف الداوودي: نتوقع أن العدد الكلي الذي كان على متن العبارة قبيل غرقها نحو 200 شخص.

وأوضح المسؤول العراقي أنه سيتم عقد جلسة طارئة لمجلس محافظة نينوى خلال الجمعة، وسيتم استضافة المعنيين بالحادث، وفي مقدمتهم المستثمر في مدينة الجزيرة السياحية في الموصل، التي وقع الحادث عندها".

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والخميس، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مصرع عشرات المواطنين، أغلبهم نساء وأطفال، إثر غرق عبّارة في نهر دجلة بالموصل شمالي البلاد.

ومنتصف ليل الجمعة، أعلنت السلطات العراقية، في آخر حصيلة عن الحادث، مصرع 85 شخصا، وإنقاذ 55 آخرين.

من جانبها، أفادت دائرة الطبي العدلي في محافظة نينوى بأنها استلمت 100 جثة من ضحايا العبارة التي غرقت الخميس في الجزيرة السياحية بمدينة الموصل.

وأضافت في بيان مقتضب، اطلعت عليه الخليج 365، أن "حصيلة ضحايا غرق العبارة تجاوزت 100 قتيل، وقد ترتفع في الساعات المقبلة"، دون ذكر مزيد من التفصيل.

ولم تتحدد بعد الأسباب الدقيقة لغرق العبارة، غير أن مصدرا بالشرطة النهرية، قال في تصريح للأناضول، إن العبارة كانت تحمل أكثر من 170 شخصا، وهو فوق طاقتها، ما تسبب بجنوحها وغرقها‎.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.