البشير يعين أحمد هارون والصادق المهدي مساعدين له.. ووزير الإعلام يكشف السبب

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قرر الرئيس السوداني عمر البشير اليوم الخميس، تعيين رئيس الحزب الحاكم أحمد هارون، ورئيس حزب الأمة الصادق الهادي المهدي معاونين له.

وقرر البشيرتخفيف عقوبتي الغرامة والسجن الواردة في أوامر الطوارئ التي أصدرها في سياق مواجهة الاحتجاجات الشعبية ضد حكمه.

وذكر رئاسة الجمهورية السودانية في بيان، «أصدر رئيس الجمهورية المشير عمر حسن أحمد البشير اليوم مرسومين جمهوريين بتعين مولانا احمد محمد هارون، والصادق الهادي المهدي مساعدين لرئيس الجمهورية».

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فيما قال حسان إسماعيل، وزير الإعلام السوداني، إن التعديلات التي يجريها الرئيس البشير خلال هذه المرحلة تسير في اتجاهين، الأول حكومي والثاني سياسي معني بجذب قيادات الأحزاب الشريكة لإدارة الحكومة والتي لديها استحقاق انتخابي من انتخابات 2015، ولديها استحقاق آخر وهو الاشتراك في صياغة توصيات الحوار الوطني.

وأضاف وزير الإعلام في مقابلة مع وكالة «سبوتنيك» الروسية هذا ما يشير له تعيين الدكتور الصادق الهادي المهدي وزير التعليم العالي السابق ورئيس «حزب الأمة» الذي لديه امتدادات مهمة جدا في الكيان التاريخي «كيان الأنصار»، ووجوده في الطاقم الرئاسي مهم لأهمية الكيان الديني والسياسي الذي يمثله، وحزبه من الأحزاب التي خاضت الانتخابات ويحتل المركز الثالث من حيث عدد الأصوات.

وقال وزير الإعلام «نظرا لأهمية الرجل وتأثيره على المسرح السياسي تم تعيينه بعد أن ترك وزارة التعليم العالي وهذا هو المقصد، بأن تلك الحكومة لديها سند في الشارع السياسي وبها من يمثل الأحزاب والقوى السياسية التي اشتركت في الانتخابات والحوار الوطني، وقد قال الرئيس البشير إن تشكيل الحكومة لن يتجاوز القوى السياسية التي شاركت في الحوار الوطني والانتخابات، وهو الأمر الذي يمكن تطبيقه على الدكتور الصادق المهدي».