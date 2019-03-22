شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة امرأة أثناء طوافها بالكعبة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:
في مشهد مؤثر، داهمت سكرات الموت، امرأة أثناء طوافها بالكعبة المشرفة، حيث توفيت في أطهر وأشرف البقاع في مكة المكرمة وبجوار الكعبة.
وتلقت الجهات الأمنية بلاغاً يفيد بوحود امرأة في حالة إغماء في منطقة الطواف وتم التنسيق مع عمليات الهلال الأحمر.
وعند وصول فرق الهلال الأحمر، اتضح بأنها متوفاة، وتم نقلها إلى مستشفى الملك فيصل.
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