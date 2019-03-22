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وفاة امرأة أثناء طوافها بالكعبة

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إسلام الشحات 0 تبليغ

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جدة - متابعة الخليج 365 - مكة المكرمة:

في مشهد مؤثر، داهمت سكرات الموت، امرأة أثناء طوافها بالكعبة المشرفة، حيث توفيت في أطهر وأشرف البقاع في مكة المكرمة وبجوار الكعبة.

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وتلقت الجهات الأمنية بلاغاً يفيد بوحود امرأة في حالة إغماء في منطقة الطواف وتم التنسيق مع عمليات الهلال الأحمر.

وعند وصول فرق الهلال الأحمر، اتضح بأنها متوفاة، وتم نقلها إلى مستشفى الملك فيصل.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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