عقار جديد من سم الضفدع يساعد فى محاربة الاكتئاب والقلق "تفاصيل"

نجح فريق من العلماء الأمريكيين فى اكتشاف مركب مخدر من سم "ضفدع العلجوم" ويعد أحدث علاج واعد للقلق والاكتئاب.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، قال الباحثون في جامعة جونز هوبكنز إن المركب يسمى“MeO-DMT 5” ، قد يكون في الواقع وسيلة سريعة المفعول لتقليل أعراض مشاكل الصحة العقلية.

وقال الباحثون إن الأدوية المضادة للاكتئاب والأدوية المضادة للقلق أثبتت قدرتها على العمل على أفضل وجه عندما يتم تناولها، لكن قد يستغرق الأمر أسابيع أو شهورًا حتى تبدأ آثارها.

ووجد الباحثون أن فعالية مادة “MeO-DMT 5” تستمر من ساعة إلى ساعة ونصف فقط ، لافتين إلى أن حوالي 80% من المشاركين في الاستطلاع البالغ عددهم 362 شعروا بأنهم أفضل من حيث المزاج وأقل قلقاً واكتئاباً.

Advertisements

وفي السنوات القليلة الماضية، ظل العلماء يركزون بشكل متزايد على المخدرات مثل "سيلوسيبين" و "الكيتامين" كعلاجات محتملة للقلق والاكتئاب واضطرابات ما بعد الصدمة لأن العقاقير تتطلب جلسات قصيرة فقط للعمل، ولا يصلحوا مع كل المرضى.

لكن وجد الباحثون أن “MeO-DMT5” هو أحدث دواء تجريبي يتم التحقيق فيه كعلاج ممكن للأشخاص الذين لا يستجيبون لمزيد من العلاجات التقليدية.

وأضاف الباحثون أن ما يقرب من نصف المرضى المصابين بالاكتئاب (45%) "مقاومون للعلاج" ، وهذا يعني أن الأدوية لا تعمل.