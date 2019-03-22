دراسة سويدية: أوميجا 3 تعزز مهارات القراءة لدى الأطفال

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة جوتنبرج في السويد ونشرت في مجلة علم نفس الطفل والطب النفسي، أن تناول المكملات الغذائية التى تحتوى على أوميجا 3 و 6 يحسن مهارات القراءة للأطفال في المدارس.

ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أوضح الدكتور ماتس جونسون، كبير الأطباء والباحث في مركز جيلبرج النفسي العصبي في أكاديمية ساهلجرينسكا في الجامعة، أن الأبحاث قد أشارت إلى أن هناك آثارا إيجابية لتناول أوميجا 3 والأحماض الدهنية أوميجا 6 في الأطفال الذين يعانون من عدم الاهتمام بالتعليم وصعوبات القراءة.

وأشار الباحثون إلى أن الأطعمة التي تحتوي على أوميجا 3 تشمل الأسماك والزيوت النباتية والمكسرات وبذور الكتان، والخضروات الورقية، وفي الوقت نفسه، فإن معظم الأحماض الدهنية أوميجا 6 تستمد من الزيوت النباتية.

ووجد الباحثون أن أغشية الخلايا في الدماغ تتكون أساساً من الدهون غير المشبعة، وهناك دراسات تشير إلى أن الأحماض الدهنية مهمة لنقل الإشارات بين الخلايا العصبية وتنظيم نظم الإنذار في الدماغ.