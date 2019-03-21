شكرا لقرائتكم خبر عن خلال يومين فقط.. 2000 متقدمة لقروض المطلقات والأرامل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

بلغ عدد المتقدمات لمنتج “كنف” الذي أطلقه بنك التنمية الاجتماعية قبل يومين لإقراض المطلقات والأرامل وصل إلى 2000 متقدمة أكملن شروط التقديم على المنتج.

يُذكر أن الأولوية في الحصول على المنتج التمويلي الذي يصل إلى 30 ألف ريال من دون فوائد أو رسوم، يعتمد على إتمام شروط التقديم، وإنهاء إجراءاته؛ إذ إن صرف التمويل لا يستغرق بضعة أيام من إكمال إجراءات التقديم.

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ويستهدف منتج “كنف” الفئات الأشد حاجة من الأرامل والمطلقات، من خلال منحهن تمويلاً لمساعدتهن على تحمل تكاليف وأعباء الحياة، ويأتي ضمن رعاية ودعم مقام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين لضمان تمكين المرأة من الدعم المالي لتجاوز الصعوبات الآنية وتطوير مستواهن المعيشي، ليكن جزءاً من المجتمع الحيوي والمنتج؛ ما يسهم في تحسين مستوى جودة الحياة لتلك الفئات المستهدفة؛ الأمر الذي يساعد في تحقيق رفاه اجتماعي لها.

وروعي في منتج “كنف” التمويلي حاجة المطلقات والأرامل للدعم، حيث سيتمكن حالياً من الحصول على التمويل من خلال منتج “كنف” دون اشتراط وجود أبناء ولا يتطلب تقديم صك إعالة، والمنتج متاح عبر موقع البنك الإلكتروني، حيث يحق للمطلقات والأرامل أن يتقدمن بعد استيفائها شروط ولائحة التمويل الأسري.

ويتم تقديم التمويل بدون أيَّة فوائد، حيث تصل قيمة القرض إلى 30 ألف ريال بأقساط ميسرة وفترة سداد تصل إلى 60 شهراً.