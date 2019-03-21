عدة قتلى في انفجار بمصنع كيماويات شرق القاهرة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

قُتل عدد من العمال في انفجار وقع صباح الخميس بمصنع كيماويات بمدينة العين السخنة المطلة على البحر الأحمر شرق العاصمة المصرية، حسب ما أكدت مصادر طبية وأمنية.

وقال مسؤول طبي لوكالة فرانس برس إن "مشرحة (محافظة) السويس استقبلت عشرة جثامين".