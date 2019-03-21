أعداد الوفيات ترتفع إلى 60 شخصًا بعد غرق عبّارة في العراق

قالت السلطات العراقية، الخميس، إن العبارة الغارقة في نهر دجلة كانت تحمل حوالي 100 شخص، وهو عدد أكبر من حمولتها المفترضة.

وذكرت قناة سكاي نيوز أن أعداد الضحايا وصلت إلى 60 شخصًا حتى الآن.

كان الدفاع المدني العراقي أعلن انتشال 45 جثة بعد غرق العبارة في الموصل، مضيفًا بحسب قناة السومرية نيوز أن “عمليات البحث والإنقاذ مستمرة”.

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وأضافت السومرية أن “العبارة تستوعب ٥٠ شخصا وعندما وصلت للعمق انقلبت بالكامل”.

كما تم إعلان حالة الطوارئ في كافة مستشفيات وكوادر إسعاف صحة نينوى بعد الحادثة.

وتحاول الشرطة النهرية إنقاذ الأشخاص الذين كانوا على متن العبارة، وقال حسام خليل، رئيس قوات الدفاع المدني في الموصل: “معظم الغرقى هم من النساء والأطفال لأنهم لا يعرفون السباحة”.

تم إنقاذ 12 شخصًا حتى الآن، فيما تتواصل عملية البحث، في منطقة قرب الجزيرة السياحية في مدينة الموصل.

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