دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تستعد لإطلاق هاتف Galaxy S10 5G في 5 من أبريل ظهر على التقنية بلا حدود.

أكدت شركة سامسونج رسمياً اليوم على خططها لإطلاق هاتفها المميز Galaxy S10 5G في 5 من شهر أبريل القادم، لينضم إلى سلسلة هواتف Galaxy S10 التي انطلقت للأسواق مؤخراً.

أعلنت سامسونج رسمياً عن موعد إطلاق هاتفها الأول الذي يدعم شبكات الجيل الخامس من سلسلة Galaxy S10، حيث ينطلق في الخامس من أبريل ليحتل موقع Galaxy S10 بلس.

ومن المقرر أن يتوفر الهاتف في البداية في أسواق كوريا الجنوبية، وهي واحدة من أول الأسواق التي بدأت في تمكين شبكات الجيل الخامس بالفعل، كما يأتي هاتف Galaxy S10 5G إلى أسواق الولايات المتحدة لاحقاً حيث ينطلق عبر شركة Verizon حصرياً.

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من جانب أخر أكدت سامسونج على أن الهاتف سينطلق للبيع بدءاً من 5 من أبريل، لذا لن يكون هناك طلبات حجز مسبق، كما تقدم عرض مجاني بسماعة Galaxy buds اللاسلكية عند شراء الهاتف في الفترة ما بين 5 إلى 16 من أبريل، كما ينطلق هاتف Galaxy S10 5G للبيع من Verizon رسمياً في 11 من أبريل، أيضاً لم يتم الإعلان عن تفاصيل سعر هذا الإصدار، إلا أن التوقعات تشير إلى أن هاتف Galaxy S10 5G سيتوفر بسعر 1332 دولار.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تستعد لإطلاق هاتف Galaxy S10 5G في 5 من أبريل ظهر على التقنية بلا حدود.